Ende der Woche soll eine neue Verordnung in den USA in Kraft treten, die das Ergebnis des Dialysespezialisten erheblich beeinträchtigen kann. Gemeinsam mit anderen Dialyseanbietern und Patientenvertretern hat der Konzern allerdings Klage gegen die Neuregelung eingereicht. Gleichzeitig befasst sich die US Generalstaatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...