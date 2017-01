Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Vivendi -0,3% auf 18,275, davor 9 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 17,73 auf 18,33), Banco Santander -1,12% auf 5,12, davor 6 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 4,9 auf 5,18), Allianz -0,5% auf 160,3, davor 6 Tage im Plus (3,34% Zuwachs von 155,9 auf 161,1), Telefonica -0,21% auf 9,176, davor 6 Tage im Plus (4,73% Zuwachs von 8,78 auf 9,2), CAC 40-0,45% auf 4887,57, davor 6 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 4838,47 auf 4909,84), Suess Microtec -1,44% auf 7, davor 6 Tage im Plus (12,37% Zuwachs von 6,32 auf 7,1), Wacker Neuson -0,28% auf 15,9, davor 5 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 15,41 auf 15,95), Erste Group -0,54% auf 29,285, davor 4 Tage im Plus (5,82% Zuwachs von 27,82 auf 29,45), Xing -1,3% auf 175, davor 4 Tage im Plus (1,34% Zuwachs von 174,95 auf...

