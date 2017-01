Liebefeld bei Bern (ots) -



Per 1. Januar 2017 hat Marcel Zahnd die operative Leitung des

Personalberatungsunternehmens p3b ag übernommen. Marcel Zahnd ist

seit März 2016 als Personalberater bei p3b ag tätig. Zuvor arbeitete

er mehrere Jahre bei verschiedenen

Informatikdienstleistungsunternehmen in Führungs-, Beratungs- und

Verkaufsfunktionen. Er ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker und

hat im Herbst 2015 das EMBA in Leadership und Management an der

Fachhochschule Bern abgeschlossen.



Die bisherigen Geschäftsleiter, Edi Brandenberger und Gabriel

Bosson, widmen sich bei p3b verstärkt der Tätigkeit als

Personalberater. Es ist ihr erklärtes Ziel, sich in der neuen Rolle

mit voller Kraft für den Erfolg von p3b ag einzusetzen und die

Zusammenarbeit mit den Kunden langfristig und nachhaltig auszubauen.

Als Inhaber tragen sie weiterhin die Gesamtverantwortung für die

beiden Partnerunternehmen p3b ag und p4b ag und arbeiten eng mit den

beiden Geschäftsleitern Marcel Zahnd (p3b ag) und Ramon Bornhauser

(p4b ag) zusammen.



p3b ag, gegründet 2005, beschäftigt im Liebefeld bei Bern acht

Mitarbeitende. Die Firma vermittelt Fach- und Führungskräfte in der

Informatik. Das Partnerunternehmen p4b ag wurde 2012 gegründet,

umfasst vier Mitarbeitende und widmet sich am selben Standort der

Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der Betriebswirtschaft.

Beide Unternehmen gehören zur p9b holding, die zu 100% im Besitz von

Edi Brandenberger und Gabriel Bosson ist.



