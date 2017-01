Reinach - Evolva wagt sich erstmals mit genaueren Zeitangaben zur geplanten Markteinführung des Süssstoffs EverSweet an die Öffentlichkeit. Wie das in den Bereichen Gesundheits-, Ernährungs- und Wellness-Produkte aktive Unternehmen am Dienstag mitteilt, plant es, das gemeinsam mit dem US-Konzern Cargill entwickelte Süssungsmittel 2018 auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig stellt Evolva die Investoren auf einen tieferen Umsatz 2016 ein.

Bislang hatte Evolva keinen genauen Zeitplan hierfür gegeben. Vielmehr hatte das Unternehmen Ende 2015 den Süssstoff zunächst mit Cargill vorgestellt und seinerzeit eine Markteinführung für 2016 in Aussicht gestellt. Dieser Plan war dann aber nur wenige Monate später aufgegeben worden - auf unbestimmte Zeit. Die Herstellungskosten für einen Launch seien "noch nicht annehmbar", hiess es zur Begründung.

Evolva hebt bisherige Fortschritte hervor

Wie der aktuellen Meldung zu entnehmen ist, sind Evolva und Cargill bei der Entwicklung von EverSweet gut vorangekommen. Dabei verweist Evolva auf die Tatsache, dass die FDA dem Süssstoff einen GRAS "No Objection Letter" ausgestellt hat. Damit hatte die Behörde erklärt, keine Bedenken bei der Verwendung des Süssungsmittels in Lebensmitteln und Getränken zu haben.

Zudem habe Evolva in Europa und den USA wichtige Fortschritte im Patentbereich gemacht. "Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen dürfte im Verlauf des Jahres 2017 ein Hefestamm für eine Markteinführung bereit sein", heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Evolva produziert die süssesten Moleküle der Stevia-Pflanze, ...

