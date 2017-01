BERLIN (Dow Jones)--Parteichef Sigmar Gabriel wird nach einem Bericht der Bild-Zeitung Kanzlerkandidat der SPD. Das Blatt beruft sich dabei auf nicht näher konkretisierte Parteikreise. Die SPD dementierte die Meldung über den Kurznachrichtendienst Twitter als Spekulation.

"Es bleibt dabei: Wir entscheiden am 29.1.", erklärte der Parteivorstand. Neben Gabriel gilt auch der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als denkbarer Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Außenseiterchancen werden auch dem Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz eingeräumt.

Am Abend kommt die SPD-Spitze in Düsseldorf zu einer vertraulichen Runde zusammen. Weil Schulz an der Beisetzung des früheren portugiesischen Staats- und Regierungschefs Mario Soares teilnimmt, kann er dem Gespräch nicht beiwohnen. Deshalb gilt es als unwahrscheinlich, dass in Düsseldorf eine Entscheidung in der Kandidatenkür gefällt wird.

Der SPD-Vorsitzende sieht derweil keine Notwendigkeit für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten. Er habe zwar die Möglichkeit einer Urwahl durch die SPD-Mitglieder immer befürwortet, sagte Gabriel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. "Ein Mitgliederentscheid setzt aber voraus, dass es ernsthafte Gegner gibt, also zwei, drei Leute, die sagen: "Auf keinen Fall darf es der oder die andere werden! Ich bin besser!" Sei dies nicht der Fall, wirke das Verfahren unglaubwürdig.

January 10, 2017 02:49 ET (07:49 GMT)

