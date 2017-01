FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal erweitert seine Produktpalette im Bereich Gesichtspflege. Für 1,3 Milliarden US-Dollar in bar übernimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Marken CeraVe, AcneFree und Ambi von der kanadischen Valeant. Die drei Marken kommen laut L'Oreal zusammen auf einen Umsatz von rund 168 Millionen Dollar.

Mit dem Zukauf ergänze L'Oreal sein Portfolio, sagte Frederic Roze, Chef von of L'Oreal USA. Der Umsatz der Sparte Active Cosmetics in den USA werde sich nahezu verdoppeln. In dem Bereich führt der Konzern auch Marken wie La Roche-Posay, Vichy und SkinCeuticals.

Die Transaktion muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

January 10, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

