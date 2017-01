Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in China kühlt sich im Dezember etwas ab

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember um 2,1 Prozent gestiegen und damit weniger stark als zuletzt. Es ist das erste Mal seit vier Monaten, dass sich das Wachstum gegenüber dem Vormonat verlangsamt hat. Im November waren die Preise um 2,3 Prozent gestiegen. Das Statistikamt in Peking erklärte, dass relativ hohe Preise im Vorjahresmonat auf dem Index gelastet hätten. Der Anstieg der Preise entsprach den Erwartungen von Ökonomen.

Chinesische Inflation ist schwächer als sie scheint

Wenn die chinesische Wirtschaft ein Supertanker ist, der die Wellen durchpflügt, erscheint sie bei der Betrachtung von Konjunkturdaten doch eher wie ein kleines Schlauchboot, das von jeder neuen Datenveröffentlichung hin und her geworfen wird. Die Inflationsdaten für Dezember am Dienstag sind ist typisches Beispiel dafür.

Lockhart für schrittweise Anhebung der Zinsen

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Dennis Lockhart, hat sich für langsame und kontinuierliche Zinserhöhungen ausgesprochen. Das sei der richtige Pfad für eine Wirtschaft, die sich größtenteils von der Finanzkrise erholt hat. "Nach heutigem Stand, erwarte ich weiterhin eine schrittweise Anhebung der Zinsen", sagte Lockhart laut vorab verteiltem Redemanuskript.

Mit dem Pfund ist derzeit kein Staat zu machen

Für das britische Pfund sieht es 2017 nicht gut aus. Gerade einmal rund eine Woche ist das neue Jahr alt und schon rutschte die Devise auf ein Zehn-Wochen-Tief zum US-Dollar. Selbst nach dem Kursverfall um 16 Prozent im Jahr 2016 weist derzeit kaum etwas auf eine Erholung des Pfund hin. Derzeit läuft so ziemlich alles gegen das Pfund - allen voran der Brexit.

Gabriel: Ostdeutsche Bombardier-Werke werden nicht geschlossen

Die ostdeutschen Werke des kanadischen Waggonherstellers Bombardier sollen anders als befürchtet nicht dichtgemacht werden. "Das ist nicht der Fall", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) nach einem Treffen in seinem Hause mit Vertretern von Bombardier, der IG Metall und den Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Stanislaw Tillich (CDU) und Dietmar Woidke (SPD). Die Politik werde alles tun, um die Sicherheit der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Es sei aber noch ein weiter Weg.

USA verhängen Sanktionen gegen Putin-Vertrauten

Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat die scheidende US-Regierung weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie setzte den Leiter des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, und die beiden mutmaßlichen Mörder des russischen Ex-Spions und späteren Kreml-Gegners Alexander Litwinenko auf eine Sanktionsliste, wie das Finanzministerium und das Außenministerium in Washington mitteilten. Die Liste sorgt seit Jahren für Spannungen zwischen Washington und Moskau.

Trumps Schwiegersohn soll Berater im Weißen Haus werden

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat seinen Schwiegersohn Jared Kushner für einen hochrangigen Beraterposten im Weißen Haus nominiert. Kushner sei während des Wahlkampfs und der Übergangszeit schon ein "enormer Gewinn" gewesen, erklärte Trump am Montagabend. Nun sei er "stolz" darauf, ihn künftig "in einer Schlüsselrolle" an seiner Seite zu haben. Trump wird am 20. Januar ins Amt eingeführt.

Pentagon: US-Spezialeinheit tötet mehrere IS-Anführer in Syrien

Soldaten der internationalen Anti-IS-Koalition haben nach US-Angaben mehrere Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien getötet. Der Einsatz einer US-Spezialeinheit in der östlichen Provinz Deir Essor sei "erfolgreich" gewesen, sagte am Montag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums im Washington. Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, wonach 25 Dschihadisten getötet worden seien, nannte er "stark übertrieben".

Mehr als eine Million Strafen wegen Korruption in China verhängt

Seit Beginn der Anti-Korruptions-Kampagne in China vor vier Jahren sind nach Behördenangaben fast 1,2 Millionen Menschen überführt und bestraft worden. Dabei seien auch Vermögenswerte im Volumen von umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro beschlagnahmt worden, teilte die zuständige Behörde, die Zentralkommission für Inspektion und Disziplin, am Dienstag in Peking mit. Knapp 2.600 flüchtige Korruptionsverdächtige seien aus dem Ausland nach China ausgeliefert worden.

Frankreich/Industrieproduktion Nov +2,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Nov PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Okt rev -0,1% (vorl: -0,2%) gg Vm

Schweiz/Arbeitslosenquote Dez 3,5% (Nov: 3,3%)

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez -0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +2,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez PROG: -0,1% gg Vm, +2,8% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Dez -0,5% gg Vm, +3,5% gg Vj

Australien Nov Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,2% (PROG: +0,4%)

US/Verbraucherkredite Nov plus 24,53 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Okt revidiert plus 16,17 Mrd USD (vorl: plus 16,02 Mrd USD)

