Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf einen etwas festeren Handelsstart zu - vor allem dank festerer Pharmawerte. Die Vorgaben für den heutigen Handelstag sind nach den Kursrückschlägen an der Wall Street und in Japan tendenziell etwas negativ. Zudem ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...