Hannover - Das Jahr 2016 war von fortgesetzt fallenden Renditen geprägt, so die Analysten der Nord LB.Der Blick auf die Performance der Laufzeitenbänder überrasche daher wenig. Die deutsche Zinsstrukturkurve (zwei bis zehn Jahre) als Benchmark habe sich seit Jahresbeginn je nach Laufzeit parallel um 0,35% bis 0,45% nach unten verschoben. Im Bereich der Laufzeiten länger als zehn Jahre seien die Renditen noch etwas stärker gefallen. Deutsche zweijährige Bundesanleihen scheinen auf dem Weg zum schlechtesten Jahresauftakt seit 2013 mit Renditen in Richtung der Niveaus um die letzte Zentralbankratssitzung vom 8. Dezember letzten Jahres, so die Analysten der Nord LB.

