Düsseldorf - In Brasilien will das Statistikamt heute die Daten zu den Umsätzen des Einzelhandels im November vorlegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die realen Umsätze seien im Oktober um 8,2% in der Jahresrechnung gesunken, jetzt werde mit 5,4% ein geringerer Rückgang erwartet. Auch für den um Automobil- und Baustoffumsätze erweiterten Handelsindex werde in der Jahresrate ein weniger ausgeprägter Verlust geschätzt. Mehrheitlich würden Marktteilnehmer nach einem Minus von 10% im Monat Oktober nun mit lediglich -5,7% rechnen. Der Grund für die optimistische Einschätzung seien die bereits vorliegenden November-Zahlen der Supermärkte. Dort würden zumeist fast zwei Drittel der landesweiten Einzelhandelsumsätze anfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...