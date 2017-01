Seitwärts bewegte sich die Aktie von Fresenius Medical Care in den vergangenen Monaten. Dies könnte auch in den kommenden Wochen der Fall sein. Mit einem Inline-Optionsschein auf Fresenius Medical Care können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Ist dieser Kurs-Rücksetzer übertrieben? Um fast 7 Prozent knickte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) gestern ein. Was war passiert? Das im DAX notierte Unternehmen gab bekannt, dass man gemeinsam mit Patientenvertretern und anderen Dialyseanbietern in den USA eine Klage gegen das Inkrafttreten einer neuen Verordnung der amerikanischen Gesundheitsbehörde eingereicht habe. Die betroffenen Patienten dürften nach Einschätzung von FMC entweder keine Unterstützung mehr erhalten oder müssten in Versicherungsprogramme wechseln, die ihnen deutlich weniger Leistungen anbieten. Von der geplanten Verordnung wären bei FMC je nach Auslegung zwischen 700 und 2.000 der insgesamt mehr als 180.000 Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...