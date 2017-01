Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts013/10.01.2017/09:25) - Der Pressetherapeut informiert: Ronald Weber ist Geschäftsführer von BIBA Berlin und präsentiert mit Beginn 2017 seinen innovativen ProfilPASS, um die Fähigkeiten und das Wissen von Arbeitssuchenden zu evaluieren und die jeweiligen Kenntnisse, die für Arbeitgeber wichtig sind, zusammenzufassen. Ronald Weber: "Auch wenn jemand keinen Schulabschluss hat, bedeutet es nicht, dass er ohne Fähigkeiten dasteht. Wir versuchen in einer detaillierten Kompetenzanalyse, die individuellen Kenntnisse und Talente unserer Teilnehmer ins rechte Licht zu rücken, um sie auch entsprechend vermitteln zu können." Dabei werden alle Angebote der BIBA Berlin von der Agentur für Arbeit unterstützt und Interessierte können sich jederzeit zu einem Beratungsgespräch melden. Ronald Weber: "Um in eines unserer Coachings oder Seminare aufgenommen zu werden, genügt es, seinen jeweils zuständigen Arbeitsvermittler oder die zuständige Arbeitsvermittlerin anzusprechen. Denn diese müssen die gewünschte Maßnahme genehmigen und stellen einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) aus." Folgende Bildungs- und Coachingangebote starten ab 2017 in Berlin: 1. ProfilPASS für Alleinerziehende und Eltern Mit dem ProfilPASS werden die Fähigkeiten, das Wissen, die Kenntnisse, die Fertigkeiten, die Stärken und die Kompetenzen der Teilnehmenden erfasst und beschrieben. Das Ergebnis ist ein Kompetenz-Nachweis, der bei der Jobauswahl und Jobsuche hilft. Das Verfahren orientiert sich am vorhandenen Wissen und den jeweiligen Ressourcen und Kenntnissen der Teilnehmenden. Daher ist es ideal für alle Berufswilligen, egal welche Vorkenntnisse oder Schulbildung sie haben. Das Verfahren wird von zertifizierten ProfilPASS-Beratern begleitet. 2. Erfolgreicher Jobeinstieg und Mentoring für Alleinerziehende und Eltern Manchmal sind die ersten Wochen und Monate in einem neuen Job, sehr aufregend und anstrengend. Ein Mentoring unterstützt dabei, diese ersten Wochen erfolgreich zu überstehen. Das Mentoring bietet: - Prozessbegleitung: Beratung in Form von Moderation für die Gestaltung und Organisation von Veränderungsprozessen - Coaching: Professionelle Begleitung von Menschen, die beruflichen zusammenarbeiten und interagieren müssen, z. B. bei Entwicklungs- und Konfliktfragen - Beratung bei: Konflikten im beruflichen oder persönlichen Umfeld, die allein nicht gelöst werden können, um die eigenen Sichtweisen zu überprüfen, neue Perspektiven einzunehmen und so neue Handlungsoptionen zu erfahren Ziel des Mentoring/Beratung: - Der eigenen Sichtweise den Blick von außen hinzufügen - Die eigenen Perspektiven erweitern - Neue und andere Handlungsoptionen für sich entdecken 3. Bewerbungscoaching Das Coaching dient der Optimierung und Verbesserung der Bewerbungsstrategien der Teilnehmer. 4. Bewerbungstraining intensiv Mit einzelnen Teilnehmenden werden optimale Bewerbungsunterlagen erstellt und in verschiedene Bewerbungsarten und -formen eingebracht. 5. ProfilPASS Vielfalt Wie Nr. 1, jedoch ausschließlich mit Menschen mit Migrationshintergrund, bzw. geflüchteten und traumatisierten Menschen. Durchführung vor Ort mit Sprachmittlern. 6. Mobiles Jobcoaching Jobcoaching wird vor Ort durchgeführt. 7. MoJo - Mobiles Jobmentoring für Flüchtlinge Wie Nr. 2 jedoch ausschließlich für Menschen mit Migrationshintergrund, bzw. geflüchteten und traumatisierten Menschen. Durchführung vor Ort mit Sprachmittlern. BIBA Berlin beweist es in jedem seiner Bildungsangebote, dass jeder wieder in den Beruf einsteigen kann und auch Kinder keine Hindernis darstellen. Weitere Infos unter: http://www.biba.berlin Beratungen von Montag bis Freitag mit Terminvereinbarung in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr. Info-Hotline: 030-69524916. E-Mail: kontakt@biba-berlin.de Web: http://www.biba.berlin (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170110013

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 03:25 ET (08:25 GMT)