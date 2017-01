Die Erlöse des Düsseldorfer Handelskonzerns Metro sanken im ersten Quartal um 0,6 % auf 17 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verharrte der Umsatz flächenbereinigt mit einem kleinen Plus von 0,1 %. "Insgesamt haben wir uns in einem anspruchsvollen Marktumfeld im Weihnachtsquartal solide behauptet. An unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2016/2017 halten wir unverändert fest", ...

