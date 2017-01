Ob du Investitionen über einen Profi oder selbst tätigen möchtest, es ist in jedem Fall wichtig zu verstehen, was deine Wahlmöglichkeiten sind und wie die verschiedenen Arten von Investitionen dein Geld für dich arbeiten lassen. Es ist genauso wichtig, dass du dich selbst als Investor verstehst. Ein Portfolio kann nämlich für jemand anderen es sehr gut sein aber gleichzeitig nicht die beste Wahl für dich.



Einige Faktoren, die den Unterschied bei der Auswahl deiner Investitionen ausmachen können, sind deine Ziele oder das, was du mit deinen Investitionen erreichen möchtest. Andere Kriterien sind der Zeitraum, in dem du diese Ziele erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...