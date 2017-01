Hannover - Der Produzentenpreisindex im Reich der Mitte zog im Berichtsmonat Dezember so stark an wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr, berichten die Analysten der Nord LB. Insgesamt sei diese Entwicklung zu begrüßen. So lange signifikante Preisüberwälzungsspielräume bestünden, sei von einer gewissen Entlastung für die schuldengeplagten chinesischen Unternehmen auszugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...