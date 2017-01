Hamburg (ots) -



Die Fitness von Mario Götze wird von vielen Medien immer wieder in Frage gestellt. Schluss mit den Spekulationen! Für die aktuelle Ausgabe des Männer-Lifestyle-Magazins Men's Health hat sich der 24-jährige Borussia-Dortmund-Star einem umfangreichen Fitness-Check unterzogen - und wird damit alle Kritiker zum Schweigen bringen (Heft 02/2017, EVT 11.01.17).



"Körperliche Fitness ist das A und O, denn durch die vielen Spiele mit dem BVB und der Nationalmannschaft ist die Belastung schon sehr hoch", sagt Götze. Bei dem Fitness-Check von Men's Health handelt es sich um einen 7-stufigen Test, zusammengestellt von Mathias Kolodziej vom Institut für Sport und Sportwissenschaften an der TU Dortmund, durchgeführt auf dem Fußballplatz und in den Laboren der Universität. "Abgefragt wurden die Fähigkeiten Schnelligkeit, Agilität, Laufgewandtheit, Schnellkraft, Gleichgewichtsfähigkeit, Maximalkraft und Bewegungsqualität", erklärt Leistungsdiagnostiker Kolodziej.



Das Fazit des Sportwissenschaftlers nach dem 3-stündigen Test: "Der Check hat keinen Zweifel an Mario Götzes ausgezeichnetem Fitness-Zustand gelassen." Dieses Urteil ist für Götze besonders wertvoll. "Für mich ist das Wichtigste, wie Experten mich beurteilen. Ich weiß, wie viel ich täglich investiere, um Top-Leistungen abrufen zu können."



Das komplette Interview mit dem Fußballer, alle Details zum Fitness-Check und die exklusiven Fotos, die an diesem Tag entstanden sind, geschossen von Star-Fotograf André Josselin, gibt es ab morgen im Februar-Heft von Men's Health!



Men's Health ist mit 40 nationalen Ausgaben und einer Gesamtauflage von 4,8 Millionen Exemplaren das größte Männer-Lifestyle-Magazin der Welt. Monatlich erreicht Men's Health damit fast 25 Millionen Leser.