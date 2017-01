Frankfurt - Am Primärmarkt erwartet Investoren heute ein umfangreiches Angebot, berichten die Analysten der Helaba.In der Eurozone würden die Niederlande und Österreich für ein Gesamtvolumen an konventionellen Papieren von bis zu 2 Mrd. EUR sorgen. Hierbei stehe der ultralange Fälligkeitsbereich im Fokus. Die DSL 2047 habe sich gegenüber ihrem zyklischen Renditehöchststand am 12. Dezember bei mehr als 1,25% wieder stabilisiert und werde am Sekundärmarkt derzeit zu 1,16% gehandelt. Für die gleiche Laufzeit müsse die österreichische Finanzagentur rund 30 Bp mehr aufbringen. Weiterhin werde die OeBFA das ehemalige 10-jährige Benchmarkpapier aufstocken. Hier würden aktuell 0,54% fällig, nachdem sich die Renditen - wie auch bei den übrigen EWU-Staaten - seit Jahresbeginn deutlich erhöht hätten.

