- Die Inhalte des zweistöckigen "Baukastens" bestehen aus denselben Materialien, die auch beim realen Fahrzeug verwendet werden



- Ein besonderes Highlight ist die originale Türverriegelung der Rennversion des Ford GT, mit der die Box geöffnet und geschlossen wird



Kunden weltweit, deren Bestellung eines neuen Ford GT-Supersportwagens angenommen wurde, erhalten von der "Ford Performance"-Abteilung demnächst eine einzigartige, zweitstöckige Box zugeleitet. Inhalt: Muster und Proben unter anderem von den für den Ford GT lieferbaren acht Außenfarben, von den für bestellbaren Innenraum-Materialien oder sechs miniaturisierte Felgen mit unterschiedlich kolorierten Bremssätteln. Mit Hilfe dieses "Baukastens" - er besteht wie der reale Ford GT aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff und wird mithilfe des original Ford GT-Rennwagen-Türgriffs geöffnet und geschlossen -, können die künftigen Eigentümer dieses Supersportlers ihr Traumfahrzeug individuell nach ihren Wünschen gestalten und mit ihren eigenen Sinne erleben - und erhalten somit bereits vor der Produktion "ihres" Autos einen realistischen Eindruck davon, wie das spätere Fahrzeug dann tatsächlich aussehen wird. Damit ist das Ford GT-Designteam weit über den sonst üblichen Online-Konfigurator hinausgegangen.



"Die attraktive Box ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses", sagt Henry Ford III, Global Marketing Manager, Ford Performance. "Der hochwertige Baukasten stellt eine sicht- und spürbare Verbindung zwischen den Kunden und ihrem Ford GT-Traumauto her. Authentische Farben, Oberflächen und Materialien sorgen für eine sinnliche Erfahrung, auf deren Grundlage die Käufer ihren GT dann wunschgemäß konfigurieren können".



Link auf Bilder und Video



Bilder zur Ford GT-Box sind über diesen Link abrufbar: http://ots.de/ByJxO



Über den nachfolgenden Link ist ein YouTube-Video zum Thema abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=tHAAGlSl02w&feature=youtu.be



