Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag etwas tiefer in den regulären Handel gegangen. Vor allem Finanzwerte werden verkauft. Die Vorgaben für den heutigen Handelstag sind nach den Kursrückschlägen an der Wall Street und in Japan tendenziell etwas negativ. Zudem ist der Auftakt in die Berichtssaison mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika nicht ganz geglückt: Das vierte Quartal ist unter den Erwartungen geblieben; entsprechend wurden die Schätzungen der Analysten leicht verfehlt.

Nun warten die Anleger gespannt auf die am Mittwoch anstehende Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dort werden die Journalisten erstmals die Möglichkeit haben, auf die bisher nur via Twitter verbreiteten Stellungnahmen Trumps auch nachzuhaken. Händlern zufolge steigen im Vorfeld der Veranstaltung derzeit einige Marktteilnehmer aus ihren Dollarpositionen aus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,15% tiefer bei 8'411,90 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,08% auf 1'327,71 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10% auf 9'166,46. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 12 im Plus, 16 im Minus und zwei unverändert.

Deutlich nach oben geht es mit den Papieren des Luxusgüterkonzerns Richemont (+2,2%), nachdem Morgan Stanley eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel deutlich erhöht hat. ...

