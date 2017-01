BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat die deutsche Industrie vor einer Marktabschottung gewarnt. ""Make America great again" klappt definitiv nicht mit Abschottung", sagte der neue Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Dienstag in Berlin. Er bezog sich auf Trumps Versprechen, die USA wieder "groß zu machen" und die heimische Wirtschaft zu schützen.

Die wirtschaftspolitischen Ankündigungen Trumps seien beunruhigend. Die deutsche Wirtschaft werde aufmerksam zuhören, wenn Trump seine Präsidentschaft in den USA skizziere. Eine Trendwende weg vom Freihandel hin zur Abschottung würde der gesamten Weltwirtschaft und insbesondere der exportorientierten deutschen Wirtschaft schaden, sagte Kempf.

Für das laufende Jahr erwartet der BDI ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von rund 1,5 Prozent. Die Industrie ist damit etwas optimistischer als zuletzt die Bundesregierung, die im Oktober für 2017 ein Konjunkturplus von 1,4 Prozent vorhergesagt hatte. "Angesichts der weltpolitischen Unsicherheit, die unsere Wirtschaftsnation besonders gefährdet, ist künftiges Wachstum alles andere als selbstverständlich."/sl/DP/stb

