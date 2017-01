Vaduz - Das deutsche Vertriebsteam der Man Group wird seit dem 1. Januar 2017 durch Markus Ackermann verstärkt, so die Man Group in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vertriebsspezialist wird als Senior Relationship Manager Germany primär den Bereich für institutionelle Kundenbetreuung unterstützen. Der studierte Bankfachwirt war zuvor 17 Jahre bei HSBC tätig, wo er seit 2004 als Relationship Manager und Product Specialist Emerging Market Debt institutionelle Mandate betreute. Während dieser Zeit arbeitete er bereits eng mit Guillermo Ossés zusammen, der im Frühjahr 2016 als Head of Emerging Markets Debt Strategies mit anderen Teammitgliedern von HSBC zu Man GLG wechselte. Markus Ackermann blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück. Stationen vor seiner Zeit bei HSBC waren die WGZ-Bank und die Deutsche Bank.

