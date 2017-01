PEKING (IT-Times) - In China hofft man auf den Zuschlag: Der Automobilhersteller Build Your Dreams (BYD) Co Ltd. ist vom argentinischen Umweltministerium für einen Großauftrag für Elektrobusse in Argentinien empfohlen worden. Es geht um 50 Elektrobusse, die das Umweltministerium in Auftrag geben will....

