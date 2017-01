Pully (ots) - Die Gruppe VTX Telecom setzt ihre strategische

Neuausrichtung mit der Veräusserung von Infologo SA fort. Das

Unternehmen Infologo ist im Bereich Installation und Wartung von

IT-Infrastrukturen sowie Telefonie tätig und verlässt die Gruppe VTX

Telecom, zu der es bis jetzt gehörte. Bertrand Carcel, der derzeitige

Geschäftsführer von Infologo, übernimmt das Unternehmen durch einen

Management-Buy-out.



Infologo verlässt die Telekomgruppe nach mehr als 10 Jahren

intensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit mit VTX, um auf eigenen

Füssen zu stehen. Dennoch wird das Unternehmen weiterhin mit VTX

zusammenarbeiten, aber in einem anderen Kontext, der mit den

strategischen Absichten der Geschäftsführung von VTX im Einklang

steht. Yves Pitton, CEO von VTX Telecom, erläutert hierzu: «Wir haben

eine neue Strategie entwickelt, die auf kleine und mittlere

Unternehmen ausgerichtet ist und auf ein starkes Netz aus

qualifizierten Partnern setzt, die auf die Umsetzung und Installation

von Telekomlösungen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der

ganzen Schweiz spezialisiert sind. Unter dem Namen «VTX Academy» hat

dieses Netz zum Ziel, unsere Partner zusammenzuschliessen, mit denen

wir sehr enge und ausgezeichnete Geschäftsbeziehungen pflegen oder

noch vertiefen möchten. Diese "Partnergemeinschaft" ermöglicht es

uns, unsere Präsenz auf dem Schweizer Markt zusammen weiter

auszubauen und zu verstärken. Demzufolge lag es auf der Hand, dass

Infologo auch weiterhin ein vollwertiger Partner von VTX sein wird.

Ich bin überzeugt, dass Bertrand Carcel und sein Team diese

Herausforderung mit Bravour meistern werden.»



Infologo beschreitet diesen neuen Weg zu einem wichtigen Zeitpunkt

im Leben eines Unternehmens: Dieses Jahr feiert die Firma ihr

30-jähriges Jubiläum.



