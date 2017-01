K+S meldete heute Früh, dass man bei der Salz-Sparte, basierend auf Witterungseinflüssen und Sondereffekten, momentan noch hinter dem selbst gesetzten Ertragsziel zurückliege. Was bedeutet das? Eigentlich noch gar nichts, denn je nachdem, wie sich der Winter entwickelt, holt man das auf oder auch nicht, das können weder Unternehmen noch Anleger wirklich vorhersagen. Aber es klingt nicht positiv. Und das ist immer eine gute Gelegenheit zu prüfen, aus welchem Holz der Trend bzw. die bullishen Anleger hier geschnitzt sind. Stecken sie diese Meldung gelassen weg oder nicht?

Noch dominiert die Gelassenheit. K+S notiert am Vormittag zwar im Minus, aber da geht es um ein halbes Prozent, eigentlich also "Peanuts" - oder? Rein nominal vielleicht schon. Aber mehr sollte es auch nicht werden, denn K+S notiert an einer wichtigen ...

