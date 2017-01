FMW-Redaktion

Die Einschläge kommen näher: wird das Jahr 2017 das Jahr einer wiederkehrenden Inflation? Sieht man sich die heutigen Daten aus China an, deutet manches darauf hin: vor allem die Erzeugerpreise stiegen mit +5,5% deutlich stärker als erwartet (Prognose war +4,6%) - das war der größte Anstieg seit September 2011! Dabei waren die Erzeugerpreise in China seit Anfang 2012 konstant negativ, noch Ende 2015 lagen sie bei -6% - erst mit Beginn 2016 drehten die Preise langsam wieder nach oben und erreichten im Herbst 2016 erstmals wieder positives Terrain. Knapp unter der Erwartung dagegen die Verbraucherpreise mit +2,1% - vor allem weil die Witterung sehr warm war, was den Preisanstieg etwa bei Früchten und anderen Nahrungsmitteln dämpfte.

Einer der Faktoren für die stark gestiegenen Erzeugerpreise war sicher der schwache Yuan, der die Input-Kosten der Unternehmen erhöht hat - doch gibt es auch "hausgemachte" Preissteigerungen, vor allem im Bereich "Mining", also dem Abbau von Rohstoffen mit einem Anstieg von +21,1%, Materialien verteuerten sich um über 9%. Laut National Bureau of Statistics, das die Daten erhebt, sei auch der Abbau von Überkapazitäten, den Peking seit Monaten verstärkt vorangetrieben hat, für die Preissteigerungen verantwortlich.

Mit dem scharfen Anstieg der Erzeugerpreise ...

