Er verdient sein Geld mit ausgebrannten Managern, sie wirbt für unverfälschten Genuss: ein Gespräch mit Klinikhotelunternehmer Wilhelmi und Köchin Poletto über Manager im Hamsterrad und Achtsamkeit in wilden Zeiten.

Neulich war da dieser Gast, bereit, sich für viel Geld aus der Umlaufbahn namens Alltag katapultieren zu lassen, um sich und sein Leben zu entschleunigen, neu auszutarieren. Nur seinen Laptop, den wollte der Mann nicht abgeben. Gewundert hat man sich natürlich im Team von Raimund Wilhelmi, den Gast dann aber gewähren lassen. Irgendwie ist man hier, hoch über dem Bodensee, noch mit jedem zum Ziel gelangt.

Und das Ziel widerspricht eigentlich der Anwesenheit von Laptop, Smartphone und Co.: Wilhelmi betreibt ein mittelständisches Unternehmen, das auf Marbella und am Bodensee Klinikhotels betreibt, in denen Gäste fastend und entschleunigend den Alltag vergessen sollen. Seit mehreren Jahrzehnten bietet Buchinger Wilhelmi die gleichnamige Fasten- und Entschleunigungsmethode an. Selten war die Nachfrage gerade unter Managern und Führungskräften so hoch.

Wie auch Cornelia Poletto versteht. Die Starköchin (und Frau von Bahn-Chef Rüdiger Grube) fastet seit einiger Zeit selbst regelmäßig, um den Alltag hinter sich zu lassen.

WirtschaftsWoche: Frau Poletto, Verzicht und Ihr Geschäft als Köchin müssten doch eigentlich Herrn Wilhelmis Ansatz von Verzicht widersprechen.Cornelia Poletto: In erster Linie ist das, was Herr Wilhelmi hier macht, und das, was ich mache, natürlich ein totaler Gegensatz. Welcher Koch kann schon vom Fasten leben? Aber was mich als Unternehmerin vielleicht herausfordert, ist mir als Privatfrau schon sympathisch: Es ist doch total schön, wenn man durch Verzicht, durch ein geschärftes Bewusstsein für seinen Lebensstil mal dem alltäglichen Wahnsinn entkommt. Ich sehe das gerade bei mir selbst: Ich merke, wie ich so langsam Schindluder mit meinem Körper betreibe. Ich nehme mir keine Zeit mehr für Sport und Essen. Plötzlich fällt das Frühstück aus, es wird nur noch probiert und genascht, Sauerstoff und Bewegung sind tabu. Irgendwann muss man dann wieder da rauskommen.

Je stärker wir im Alltag an unsere Grenzen gehen, desto stärker suchen wir irgendwann einen Ausgleich?Raimund Wilhelmi: Wer unglaublich unter Druck steht - sei es, weil er sich selber unter Druck setzt oder die Umstände Druck verursachen -, verliert die normalen Instinkte. Stress übertönt wie ein Lautsprecher alle Instinkte. Es gibt Leute, die darauf durch wenig essen reagieren, es gibt andere, die dann den ganzen Tag nichts essen und abends den Stress kompensieren durch übermäßiges Essen. Ich gehöre wohl eher dazu. Regelmäßiges Sporttreiben wäre eine andere Kompensation. Aber wer macht das schon regelmäßig?

Wenn man auf Deutschlands Topmanager schaut, denkt man: alle. Dort reüssieren doch eigentlich nur noch Asketen.Poletto: Na, das sagen die, wenn sie gerade vom Fasten kommen und meinen, sie hätten alles umgestellt. Da ist eben wichtig zu suggerieren: Wir können alles - der beste Politiker sein, der beste Topmanager...Wilhelmi: ...noch Marathon-Laufen...Poletto: ...und natürlich trinken wir abends allenfalls mal zur Ausnahme ein gutes Glas Rotwein. Ich weiß von vielen, dass es anders ist. Das ist ja auch menschlich. Wir leben in einer Zeit, in der man ein Bild des Perfektionismus nach außen zeigen möchte und keine Schwäche zugibt.

Wilhelmi: Ich habe einen Freund, einen Rechtsanwalt, dem vor Gericht während der Plädoyers schwindelig wurde. Erst da merkte er, wie ihm der Stress zusetzte. Man braucht einen Rhythmus, eine gewisse Ordnung im Leben aus Wachen und Schlafen, aus Leistung und Erholung.

Poletto: Das öffnet natürlich auch die Tür für viele Scharlatane. Diese ganzen Menschen, die so viel arbeiten, wollen ja alle nur dasselbe: lange gesund und leistungsfähig bleiben. Dafür machen sie alles. Ich stelle immer häufiger fest, dass mir Gäste von Wunderärzten erzählen, die ihnen innerhalb kürzester Zeit zu neuer Balance verholfen hätten. Da denke ich: Ganz toll, die verdienen da viel Geld mit. Aber nachhaltig hat es noch keinem geholfen.

Wilhelmi: Diese Menschen scheuen sich oft, ihre wahren Probleme zu konfrontieren.Poletto: Sie merken, dass was falsch läuft, schaffen es aber nicht, sich grundsätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...