Bis zu seiner Anhörung am Donnerstag bleibt der am Samstag in den USA festgenommene Volkswagen-Manager im Gefängnis. Die US-Justiz schreibt ihm eine Schlüsselrolle im VW-Dieselskandal zu.

Der in den USA wegen des Dieselskandals festgenommene VW-Manager bleibt vorerst im Gefängnis. Er wurde am Montag des Betrugs angeklagt, weil er die Betrugssoftware bei Diesel-Fahrzeugen von Volkswagen nicht offengelegt habe. Richter William C. Turnoff setzte für Donnerstag eine Anhörung an. Bis dahin bleibt der frühere Leiter einer Abteilung, die bei VW in den USA für die Einhaltung von Umweltvorschriften verantwortlich war, in Haft. Nach Justizangaben wurde er am Samstag vom FBI festgenommen, als er nach einem Urlaub in Florida nach Hause reisen wollte.

