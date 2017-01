Abigail Ross Hopper wurde zur neuen Präsidentin und Geschäftsführerin des US-Solarbranchenverbands SEIA ernannt. Sie tritt ihr Amt am 17.01.2017 an. Hopper hat umfassende Führungserfahrung in staatlichen und bundesstaatlichen Behörden gesammelt. Zuvor war sie im Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) des US-Innenministeriums tätig, wo sie sich mit komplexen und teilweise widersprüchlichen Themen der Energiepolitik beschäftigte.

