Frankfurt am Main - Das gleiche Risikoprofil wie bei einem Investment in den Deutschen Aktienindex oder DAX-ETFs bei höherer Rendite - mit diesem Ziel tritt der sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC) an, so die Experten von sentix Asset Management.Und auch 2016 hätten die Sentiment Value-Experten aus Frankfurt das Anlageziel erreicht. Mit einer Wertentwicklung von 10,8 Prozent im vergangenen Jahr habe der Fonds den DAX und DAX-ETFs deutlich hinter sich gelassen. Der DAX habe lediglich ein Plus von 6,9 Prozent geschafft und ETFs (Exchange Traded Funds), die sich passiv am DAX orientieren würden, hätten im Wertzuwachs konzeptbedingt noch etwas darunter gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...