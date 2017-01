Der Schuldenstand der chinesischen Firmen entspricht rund 169 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsmacht ist im abgelaufenen Jahr um schätzungsweise 6,7 Prozent gewachsen.

Die Regierung in China will einen weiteren Anstieg der ohnehin schon hohen Verschuldung von Unternehmen im Land verhindern. Man werde nicht zulassen, dass die Schuldenlast von Firmen außerhalb der Finanzbranche über die aktuellen Niveaus hinausgingen, sagte der Chef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Xu Shaoshi, am Dienstag in Peking. Deren Schuldenstand entspricht 169 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das Kreditwachstum sei nach internationalen Maßstäben "sehr schnell" gewesen, sagte Xu. Obwohl die Binnenwirtschaft stabil sei, ...

