Paris - Der Londoner "Footsie" hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die meisten anderen Börsen Europas drehten dagegen nach einem freundlichen Handelsauftakt in die Verlustzone. Die Impulse kamen Händlern zufolge vom Devisenmarkt. So stieg der Eurokurs im Vergleich zum US-Dollar, während das britische Pfund zum Dollar nachgab. Zudem fehle es an richtungsweisenden Impulsen durch Konjunkturdaten.

Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,12 Prozent auf 3305,10 Punkte nach. Der französische CAC-40 sank zuletzt um 0,07 Prozent auf 4884,05 Zähler. Der Eurokurs knüpfte an seine Vortagesgewinne an und wurde zuletzt zu 1,0595 Dollar gehandelt.

Der britische FTSE 100 stieg auf ein neues Rekordhoch und gewann zuletzt 0,20 Prozent auf 7252,00 Punkte und profitierte dabei vom schwachen Pfund. Starke Währungen können die Exportaussichten von Unternehmen belasten, schwächelnde Kurse können stützend wirken. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...