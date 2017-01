London - Laut Charlie Thomas, Fondsmanager des Jupiter Global Ecology Growth SICAV-Fonds (ISIN LU0231118026/ WKN A0HF9U) bei Jupiter Asset Management, werden folgende Themen für Investoren im Bereich von Umweltlösungen aller Voraussicht nach 2017 im Mittelpunkt stehen:Die Automobilindustrie werde ihre Leistungen in den Bereichen Fahrzeugautomatisierung und Elektrifizierungstechnologie erheblich verstärken. Steuerliche Anreize würden sich voraussichtlich positiv auf baureife Projekte in den Bereichen Wasserinfrastruktur und Transport auswirken. Erneuerbare Energien dürften gegenüber konventionellen Energien weiter an Boden gewinnen. Neue und reifere Anlageklassen böten Investoren im Bereich Umweltlösungen eine größere Angebotspalette.

