Werden die Fördermengen gekürzt oder nicht? Die Hoffnung, dass sich die OPEC-Länder und Nichtmitglieder darauf geeinigt hatten, waren zuletzt groß, ebenso sind es nun die Zweifel. Das belastet den Ölpreis. Dem nicht genug, so wird in den USA wieder mehr gefördert. Eine unendliche Geschichte?

Freilich nicht, denn als endlichem Rohstoff sind bei Öl schon natürliche Grenzen gesetzt. Jedoch das Überangebot scheint sich nicht so schnell zu verringern wie erwartet. Zum einen kamen erneute Zweifel auf, ob sich die Förderländer tatsächlich an die Umsetzung der beschlossenen Kürzungen halten werden, zum anderen deuteten am Freitagabend veröffentlichte Daten des Öl-Ausrüsters Baker Hughes darauf hin, dass die Anzahl der aktiven Bohrungen wieder angestiegen sei. So wurde im Dezember weltweit an 1772 Orten Öl gefördert, ein Anstieg um 5,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...