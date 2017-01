Die Welt dreht sich schneller - der Druck auf den Einzelnen und auf ganze Industrien steigt. Nur, wenn ein CEO über die Quartalszahlen hinaus denkt, ist der Erfolg eines Unternehmens sicher. Solche Leute sind selten.

Fünf Jahre, sieben Jahre, vielleicht zehn Jahre. Das waren früher die Zeiträume, mit den Unternehmen planten. Damit ist es vorbei. Heute müssen sie sich ständig verändern, sollen sich dauernd überprüfen, ihr Geschäftsmodell so schnell ändern, wie technische Neuerungen in der Start-up-Szene entstehen. Das setzt auch etablierte Unternehmen und Global Player unter Druck. Ozeandampfer versuchen, wendige Schnellboote zu sein.

Das setzt die CEOs dieser Tanker unter großen Druck. Hinzu kommt, dass die Mehrheit dieser schwerfälligen Kolosse börsennotiert ist, weshalb nicht nur das Unternehmen ständiger Veränderung unterworfen sein, sondern auch die Interessen von Aktionären befriedigt werden wollen.

Quartalskapitalismus lohnt sich nicht

"Die Orientierung am Shareholder Value ist kein amerikanisches Phänomen, das gibt es auch in Deutschland seit geraumer Zeit", sagt Thomas Tomkos, verantwortlicher Managing Director für das Deutschlandgeschäft bei der Personalberatung Russell Reynolds. Diese hat Ziele, Strategien und Performance von 900 CEOs analysiert und in der Studie "Creating Sustained Value: Finding and Supporting Long-Term CEOs" zusammengefasst. Das Ergebnis: Dieser Quartalskapitalismus zahlt sich nicht aus. CEOs, die unabhängig von kurzfristigen Zahlen an ihrer langfristigen Idee festhalten, haben eine um 60 Prozent höhere Performance als der Durchschnitt. ...

