Berlin (ots) - Die Chance auf 50.000 Dollar Starthilfe und eine weltweite Medienpräsenz dank CNN; das sind nur einige der Preise, die die besten fünf Start-ups beim InnovatorsRace50 gewinnen können. Der weltweite Wettbewerb von Capgemini richtet sich an junge Technologie-Start-ups, die ihr Potenzial unter Beweis stellen möchten. Die Ausgabe zum 50-jährigen Firmenjubiläum von Capgemini setzt den Schwerpunkt auf innovativen Entrepreneurship. Aus allen Teilnehmern werden über mehrere Runden fünf Gewinner-Start-ups gekürt, die als Preise eine finanzielle Starthilfe in Höhe von 50.000 US-Dollar, hochkarätige Networking-Möglichkeiten, die Teilnahme an internationalen Technologie-Events, einen Zugang zu einem Expertennetzwerk und die Aussicht auf eine Partnerschaft mit Capgemini erhalten.



Junge Start-ups aus der ganzen Welt können sich bis zum 28. Februar unter www.innovatorsrace50.com bewerben. Anschließend werden insgesamt fünfzig Teilnehmer ausgewählt und zu persönlichen Meetings mit einer Expertenkommission eingeladen; jeweils zehn aus den Kategorien Govtech and Social Enterprises, Fintech and Mobility, Consumers and Well-Being, Digital Processes and Transformation sowie Data and Security. Im Anschluss wählt die Jury zwei Finalisten pro Kategorie aus.



Im April und Mai erhalten die Top Ten, die zwei besten jeder Kategorie, die Möglichkeit, sich in jeweils einem der fünf Applied Innovation Exchange (AIE) Zentren von Capgemini mit Technologie- und Industrieexperten auszutauschen. Diese liegen in London, San Francisco, Mumbai und Paris. In München, dem fünften Zentrum, werden die Finalisten der Kategorie Digital Processes and Transformation begleitet. In diesem Zeitraum können die Start-ups das dortige transformative Umfeld für die Weiterentwicklung, das Testen und den Einsatz ihrer Innovationen nutzen. Außerdem werden sie von einem umfassenden Expertennetzwerk profitieren, das den Finalisten bei der Arbeit an ihren Vorträgen und Vorbereitungen für die finale Präsentation unter die Arme greifen wird.



"Digitale Disruption definiert alle Industriebereiche neu und Innovation ist dabei ihr Lebensnerv", kommentiert Uwe Dumslaff, Chief Technology Officer Germany und Executive Vice President bei Capgemini. "Die Zusammenarbeit mit Start-ups und etablierten Technologieanbietern ist Teil unseres Innovationsansatzes. Es ist ein Privileg, Zeuge und Mitgestalter der fortschrittlichen und radikalen Gedankenwelt zu werden, die Unternehmen heutzutage transformiert. Wir freuen uns auf ein aufregendes Innovators Race und darauf, die Finalisten in den AIEs zu begrüßen und ihnen beim Veredeln ihrer Angebote zu helfen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg!"



Zuschauer können Capgeminis InnovatorsRace50 im Laufe des Septembers und Oktobers auf www.innovatorsrace50.com verfolgen. Eine Reihe von Videos wird unter dem Titel "Unicorns" auf CNNMoney.com/Unicorns gezeigt, Höhepunkte werden darüber hinaus in einer eigenen TV-Show auf CNN International im Oktober ausgestrahlt. In Anknüpfung zum InnovatorsRace50 wird der Sender ein Ranking der fünfzig aktivsten und aussichtsvollsten Start-ups mit einer Bewertung in Milliardenhöhe vorstellen: The Unicorns 50.



