Bonn - Der Sentix-Index für das Investorenvertrauen in der Eurozone ist im Januar deutlicher als im Vorfeld erwartet von 10,0 auf 18,2 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Die Stimmung unter den befragten Finanzmarktakteuren sei damit zum Jahresauftakt so gut wie seit August 2015 nicht mehr.

