Roman Herzog ist gestorben. Seine berühmte Berliner Ruck-Rede war ein Akt des Mutes, denn Herzog stellte eindringlich die Frage: "Was ist los mit unserem Land?" Ein Nachruf.

Jimmy Carter gilt unter den US-Präsidenten als einer der Gescheiterten. Als einer, der nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus gejagt wurde, auch wegen einer Rede, die er im Jahr 1979 hielt, und die als "Malaise Speech" in die Geschichte einging. Als eine, die zu negativ die Schwächen der USA beschrieb, zu direkt, so gar nicht amerikanisch-optimistisch. Davon hat Carter sich nie erholt.

Roman Herzog, ehemaliger Bundespräsident und am Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorben, ist kein Jimmy Carter. Aber man muss den Vergleich ziehen, um zu begreifen, dass sein wichtigstes politisches Vermächtnis, die berühmte Berliner Ruck-Rede aus dem Jahr 1996, auch ein Akt des Mutes war. Denn Herzog stellte darin ebenso eindringlich wie sein US-Kollege die Frage: "Was ist los mit unserem Land?" - und gab Klartext als Antwort: "Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression - das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, aber einen Dreiklang in Moll."

Das eigentliche Problem der Deutschen, so Herzog weiter, sei also ein mentales: "Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wüssten, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft dringend modernisieren ...

