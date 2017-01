Hamburg (ots) -



Mit dem perfekten Raumkonzept zum Traumhaus - unter diesem Motto sucht HÄUSER, das High-Class-Magazin für Architektur, Design und anspruchsvolles Wohnen, für den HÄUSER-AWARD 2018 ab sofort die besten privaten Wohnbauten. Teilnahmeberechtigt sind Architekten aus ganz Europa. Prämiert werden Einfamilienhäuser, die nicht nur durch herausragende architektonische und gestalterische Qualitäten überzeugen, sondern auch durch besonders gelungene, intelligente und zukunftsweisende Grundriss-Lösungen. Der international renommierte Architekturwettbewerb HÄUSER-AWARD wird dieses Jahr bereits zum 17. Mal ausgerufen.



"Ein gut geplantes Wohnhaus ist wie ein maßgeschneiderter Anzug: Es passt perfekt - zum Grundstück, zur Umgebung, vor allem aber zu den Bedürfnissen seiner Bauherren", erklärt HÄUSER-Chefredakteurin Anne Zuber. "Der optimale Grundriss sollte nicht nur funktional stimmig sein, sondern auch auf lange Sicht wandelnden Ansprüchen und unterschiedlichen Lebenssituationen Raum geben."



Die HÄUSER-Redaktion verleiht den jährlich ausgeschriebenen Architekturpreis gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA), dem Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) und JUNG. Ausgelobt wird ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro. Zusätzlich zahlt der VPB jedem Bauherrn eines preisgekrönten Hauses eine Prämie von 1.000 Euro. Diese entfällt, wenn der Bauherr zugleich der Architekt des Hauses ist. Auch 2018 verleiht HÄUSER in Kooperation mit Parkett Dietrich außerdem den Interior-Preis, der mit einem weiteren Preisgeld von 2.000 Euro dotiert ist. Mit der gleichen Dotierung wird darüber hinaus gemeinsam mit METTEN Stein+Design ein Sonderpreis für eine besonders gelungene Außengestaltung vergeben.



Einsendeschluss ist Montag, der 8. Mai 2017. Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlicht HÄUSER voraussichtlich im März 2018. Die Gewinner werden außerdem im Rahmen einer Preisverleihung offiziell bekanntgegeben und geehrt. Zudem werden die besten Projekte in einem Buch vorgestellt, das zum gleichen Zeitpunkt in der Deutschen Verlags-Anstalt München erscheinen wird. Detaillierte Informationen zu den Wettbewerbsbedingungen sowie die Teilnahmeformulare können im Internet unter www.haeuser-award.de abgerufen werden.



Die Gewinner des HÄUSER-AWARD 2017 werden in der HÄUSER Ausgabe 2/2017 vorgestellt, die am 6. März 2017 erscheint.



Über HÄUSER



HÄUSER ist das High-Class-Magazin für internationale Architektur, Design und anspruchsvolles Wohnen und genießt mit seinem ausgeprägten Gespür für Zeitläufe, Entwicklungen und Trends seit mehr als 35 Jahren größten Respekt in der Architektur- und Designszene. Im Fokus stehen Einfamilienhäuser, Umbauten und Renovierungen - auf höchstem Niveau. HÄUSER zeigt seinen Lesern in opulenten Bildern Innen- und Außenwelten und gibt detaillierte Informationen zu Materialien, Bauweisen und Plänen, darüber hinaus finden sich in jeder Ausgabe Porträts der Protagonisten der Baukultur- und Designszene. Mit dem renommierten HÄUSER-Award zeichnet das Magazin einmal im Jahr innovative und zukunftsfähige Architektur aus.



