Bad Marienberg - Die ALNO AG begrüßt, dass 9,88 Prozent der freien Aktionäre das am 16. November 2016 veröffentlichte Übernahmeangebot angenommen haben und die Tahoe Investors GmbH einschließlich der bereits gehaltenen Aktien einen Gesamtstimmrechtsanteil von 43,13 Prozent erreicht hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...