Bremen (ots) - Fallou Diagne wird nach Frankreich zurückkehren. Der 27-jährige Abwehrspieler wird bis zum Ende der Saison 2017/2018 an den französischen Erstligsten FC Metz ausgeliehen. Das gab Werders Geschäftsführer Frank Baumann am Dienstagvormittag bekannt.



"Wir haben immer betont, dass wir eine vernünftige Lösung für die Spieler finden möchten. Dies ist uns bei Fallou gelungen. Er kehrt zu seinem Heimatverein zurück und kann auf hohem Niveau Spielpraxis in der Ligue 1 sammeln", erklärte Baumann.



Fallou Diagne wechselte im vergangenen Sommer von Stade Rennes an die Weser. Der gebürtige Senegalese kam für die Grün-Weißen zwei Mal in der Bundesliga zum Einsatz und stand drei Mal für die U 23 in der 3. Liga auf dem Feld.



