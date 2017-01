Berlin/Köln (ots) -



Nach dem Singen zählt Fahrradfahren zu den größten Leidenschaften von Sebastian Krumbiegel. Für sein vorbildliches Mobilitätsverhalten und sein großes Engagement für den Radverkehr wird der "Prinzen"-Frontmann jetzt mit dem Deutschen Fahrradpreis geehrt.



Seit vielen Jahren engagiert sich Krumbiegel ehrenamtlich im Qualitätsrat eines Fahrradherstellers, um das umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern. Auch privat ist der Musiker überzeugter Radfahrer und tritt in seiner Heimatstadt Leipzig so oft es geht in die Pedale. "Ich bin immer schon gerne Rad gefahren, denn ich mag es an der frischen Luft zu sein und mich zu bewegen", erklärte er den Initiatoren des Wettbewerbs. Besonders angetan hat es ihm sein E-Bike. "Bei meiner ersten Fahrt mit dem E-Bike habe ich gestaunt und war sofort angefixt. Es ist wirklich cool, macht Spaß und trotz Motor bewegt man sich körperlich", sagt der Preisträger, der seine Liebe zum Zweirad bereits 1991 gemeinsam mit seiner Band in dem Lied "Mein Fahrrad" besang.



Auf die Frage, was für ihn das Fahrradfahren in deutschen Städten noch attraktiver machen würde, gab er an: "Es wäre schön, wenn es nicht so viel Kampf auf den Straßen gäbe und stattdessen ein gutes Verkehrsklima herrschen würde."



Krumbiegel nimmt den Deutschen Fahrradpreis am 3. April 2017 auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Mannheim persönlich entgegen.



Der Deutsche Fahrradpreis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Als Partner und Sponsoren des Wettbewerbs engagieren sich der Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) und der Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (VSF). Der Preis für die "fahrradfreundlichste Persönlichkeit" wird seit 2003 verliehen.



