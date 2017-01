Das britische Unternehmen Carr's Group (ISIN: GB00BRK01058) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am Dienstag nach Carlisle in England. Der Konzern wird eine Schlussdividende in Höhe von 1,90 Pence (ca. 2,2 Eurocent) ausschütten. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent ...

