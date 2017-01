Der Euro hat in den vergangenen Tagen und Wochen den Pessimismus vieler Experten widerlegt. Noch im Dezember waren diverse Analysten von der Parität gegenüber dem US-Dollar ausgegangen. Mittlerweile ist der Euro sogar wieder über die Marke von 1.06 Dollar gestiegen. Auch Oswald Salcher von Flatex ist von der Entwicklung des Euro überrascht. "Wir können uns das nicht ganz erklären. Aber vielleicht ist es auch so, dass der Trump-Effekt doch ein bisschen nachlässt", so Salcher. Außerdem geht es im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth um den DAX, den Dow Jones und den Ölpreis.