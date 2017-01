Lenzburg (ots) - Im Gesundheitswesen werden vielfältige Leistungen

erbracht, die es nach unterschiedlichen Tarifen abzurechnen gilt.

Eine wichtige, überaus anspruchsvolle und zunehmend aufwändige

Herausforderung für jede leistungserbringende Institution. Für

Abhilfe im Tarif-Handling sorgt neu eine professionelle

Health-IT-Lösung der HINT AG.



Ohne Tarife geht es nicht, aber mit Tarifen haben es die

Institutionen im Gesundheitswesen nicht eben leicht: unterschiedliche

Tarife, die aktualisiert, revidiert und gelegentlich durch neue

Tarifwerke ersetzt oder erweitert werden. Mit ST Reha und TARPSY

werden gerade zwei neue Tarifwerke vorbereitet. Für Institutionen wie

die Klinik Barmelweid, die mehrere ärztliche und therapeutische

Tarifsysteme gleichzeitig einsetzen müssen, sind die

Herausforderungen besonders gross. Deshalb haben die Verantwortlichen

der Klinik Barmelweid entschieden, das Tarif-Handling neu mit einer

Health-IT-Lösung zu professionalisieren.



Mit der Business Integration Suite for Healthcare setzt die Klinik

Barmelweid auf eine starke, praxisbewährte und zukunftsgerichtete

Lösung der HINT AG. Die leistungsstarke Middleware mit zentralem

Datencontainer und eine erstklassige Integration unterschiedlicher

IT-Subsysteme bieten genau das, was sich jede Klinik im Tarifwesen

wünscht: vollständige Leistungserfassung, -dokumentation und

-abrechnung zum jeweils richtigen Tarif in seiner jeweils gültigen

Fassung. Darüber hinaus unterstützt die Health-IT-Lösung die Klinik

Barmelweid als Referenzklinik im Projekt ST Reha.



Über die HINT AG



Die HINT AG ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen im

Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen. Das Unternehmen mit Sitz in

Lenzburg konzipiert, implementiert und betreibt modulare

eHealth-Lösungen und unterstützt so die integrierte Versorgung. Mit

einem Healthcare Competence Center hilft das Unternehmen seinen

Kunden zudem, die Behandlungsqualität zu verbessern, die Effizienz

von Prozessen zu steigern, und die Kosten unter Kontrolle zu

behalten. Die Mitarbeitenden der HINT AG zeichnen sich neben ihrer

technischen Expertise insbesondere durch ihr vertieftes Know-how des

Gesundheitswesens aus. Das Unternehmen verfügt über ein starkes

Partnernetzwerk sowie ein breites Portfolio von über 350

Applikationen, darunter 30 Kernanwendungen aus dem Gesundheitswesen.

Seine Dienstleistungen erbringt das Unternehmen aus zwei hochsicheren

und hochverfügbaren Rechenzentren. 2004 gegründet, beschäftigt die

HINT AG heute 150 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2014 einen Umsatz

von CHF 36,1 Millionen.



