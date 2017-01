BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienboom treibt die Umsätze auf dem Bau in diesem Jahr nach einer Branchenprognose auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Erwartet wird ein Wachstum von fünf Prozent auf 112,2 Milliarden Euro, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe am Dienstag in Berlin mitteilten. "Die deutsche Bauwirtschaft geht mit großer Zuversicht in das Baujahr 2017."

Besonders stark wächst demnach mit sieben Prozent der Wohnungsbau, weil die Zuwanderung hoch bleibe und die Umzugswelle in die Großstädte und Ballungsräume anhalte. Die Zahl der neuen Wohnungen werde gegenüber 2016 um etwa 30 000 auf 310 000 bis 320 000 steigen. Der Bedarf liege mit mindestens 350 000 jedoch deutlich höher.

Auch die öffentliche Hand baut wieder mehr. Vor allem Investitionen des Bundes ließen hier den Umsatz 2016 um fünf Prozent wachsen. "Nun wird es Zeit, dass auch Länder und Kommunen dem Beispiel des Bundes folgen", forderten die Verbände angesichts hoher Steuereinnahmen. Am schwächsten wächst nach der Prognose in diesem Jahr der Wirtschaftsbau mit drei Prozent./bf/DP/stb

