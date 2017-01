London (ots/PRNewswire) -



Speedo, die weltweit führende Marke für Schwimmbekleidung, verbündet sich mit aquaphysical, dem globalen Fitnesstrend, um den Start von H2O Active zu feiern, einer vielseitigen, umweltfreundlichen und neuartigen Workout-Kollektion für Damen, die sich sowohl IM als auch AUSSERHALB des Wasser tragen lässt.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160812/397941LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/455343/aquaphysical_and_Speedo.jpg )







Floatfit®, aquaphysicals Low-Impact Crosstraining-Workout im Wasser, zeigt das volle Potenzial der H2O Active-Kollektion auf. Die Kurse umfassen einen Mix an Übungen mit dem aquabase®-Board, die sowohl im Wasser als auch auf dem Trockenen stattfinden.



Um die Vielseitigkeit der neuen Kollektion zu demonstrieren, haben vier internationale Fitness-Enthusiasten, nämlich AJ Odudu (Vereinigtes Königreich), Lucile Woodward (Frankreich), Denise Dellagiacoma (Italien) und Echo Chu (China), die H2O Active-Kollektion im Rahmen einer aquaphysical Floatfit®-Klasse getestet.



"Ich finde das Floatfit®-Training wirklich gut. Es bringt doppelt so gute Ergebnisse, denn es ist superintensiv und man braucht mehr Kraft, mehr Konzentration und natürlich mehr Balance!" Denise Dellagiacoma, Fitness-Bloggerin und spezialisierte Trainerin.



"Ich liebe die H20 Active-Kollektion, sie ist superbequem und sieht klasse aus, wenn man sie an hat! Es ist das erste speziell für Wasser und Land entworfene Workout-Outfit, das ich ausprobiert habe, was für eine tolle Idee. Die aquaphysical-Klasse mit dem Kit hat total Spaß gemacht und war viel härter, als es aussieht. Ich kann es jedem empfehlen, eine Probestunde zu nehmen, Spaß und Fitness ist die perfekte Kombination". AJ Odudu, Moderatorin, Personal Trainer und Fitness-Bloggerin.



Das H2O Active-Sortiment besteht aus chlorbeständigem POWERFLEX ECO-Gewebe, das zu 78% ECONYL®-Garn enthält - eine innovative Nylonfaser aus regeneriertem Kunststoff, der unter anderem aus zurückgelassenen Fischereinetzen stammt, die sonst den Lebewesen des Ozeans schaden würden.



aquaphysical hat die Fitnesswelt im Sturm erobert und eine einzigartige, effektive und anspruchsvolle Trainingsart geschaffen, die sich die Bewegungen des Wassers zunutze macht. "Wir haben die revolutionäre aquabase® erfunden, die erste schwebende Trainingsmatte, die ab jetzt für Clubs und Einzelpersonen weltweit erhältlich ist. Die Floatfit®-Kurse machen total Spaß!" Leila Francis-Coleman, Schöpferin von Aquaphysical.



Die H2O Active-Kollektion schlägt die Brücke zwischen Funktionalität und Style. H2O Active ist ab Januar 2017 auf http://www.speedo.com verfügbar.



Informationen zu Speedo® Als die weltweit führende Marke für Schwimmbekleidung setzt sich Speedo leidenschaftlich für das Leben im Wasser und alles, was Drumherum geschieht ein, erschafft revolutionäre neue Technologien und Designs, agiert als Innovator und unterstützt den Schwimmsport von der Basis bis hin zum Elite-Niveau. In den 20er Jahren des 20 Jahrhunderts schrieb Speedo mit dem Racerback Geschichte, dem ersten nicht aus Wolle gefertigten Badeanzug der Welt. 2008 definierte Speedo mit Fastskin LZR RACER, dem schnellsten und technologisch fortschrittlichsten jemals hergestellten Anzug, erneut die Schwimmbekleidung. Im Jahre 2015 stellte Speedo den Fastskin LZR Racer X vor, den ersten Badeanzug, der speziell für maximale Schwimmgeschwindigkeit gestaltet wurde. Seine Entwicklung wurde durch Analysen der physikalischen und psychologischen Aspekte des Wettkampfschwimmens von über 330 Elite-Schwimmern ermöglicht, darunter der mehrfache Weltrekordhalter Ryan Lochte. Speedo befindet sich im Besitz der Speedo Holdings B.V und ist in über 170 Ländern auf der ganzen Welt präsent; um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.speedo.com . SPEEDO, der ARROW, FASTSKIN, AQUALAB, RACING SYSTEM, BIOFUSE, SPEEDO ENDURANCE, SCULPTURE und LZR RACER sind eingetragene Warenzeichen der Speedo Holdings B.V. Der LZR RACER Anzug verfügt über weltweite Designrechte und Patente. Die Designrechte und Patente für FASTSKIN[3] Kappe, Brille und Anzug sind weltweit angemeldet.



Informationen zu aquaphysical aquaphysical ist der international bekannte, im Süden Englands ansässige Erfinder von aquabase®. Das Unternehmen macht sich das Wasser zunutze, um die Fitness zu transformieren, und entwarf und schuf nach eingehenden Gesprächen und umfangreichen Produktversuchen mit erfahrenen Fitnessprofis, einschließlich Yoga- und Pilatestrainern, persönlichen Trainern und Physiotherapeuten im Jahre 2014 das revolutionäre aquabase®. Die weltweit erste schwebende Trainingsmatte war Anfang 2015 erhältlich. Zur Ergänzung von aquabase® brachte aquaphysical die effizienten floatfit®-Trainingsprogramme auf den Markt, die konzipiert sind, um Kraft und Flexibilität zu verbessern und von Holland bis zum weitentfernten Neuseeland abgehalten werden. Neuartig, Low-Impact und spannend. Die Teilnehmer empfinden das oft gar nicht als Workout, und spüren die Wirkung erst am nächsten Morgen! Näheres finden Sie unter aquaphysical.com . aquaphysical, aquabase® und floatfit® sind eingetragene Warenzeichen von Aqua Physical Ltd.



OTS: Speedo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106214 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106214.rss2



Pressekontakt: GUNG HO Communications teamspeedo@gunghoco.com +44-121-6046366 Jilly Francis aquaphysical PR und Marketing Director +44(0)8000-190150 jilly@aquaphysical.com