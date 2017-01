Zürich - Andreas Jiménez übernimmt per 1. Mai 2017 die Geschäftsleitung der Max Havelaar-Stiftung (Schweiz). Der heutige CEO der Bio Partner Schweiz AG folgt auf Nadja Lang, die sich nach zwölf Jahren beruflich neu orientieren möchte.

Seit 2011 amtet Andreas Jiménez als CEO von Bio Partner, der Marktführerin im Grosshandel von Bio- und Fairtrade-Lebensmitteln. In dieser Funktion war der 52-Jährige in den letzten sechs Jahren bereits ein Partner von Fairtrade Max Havelaar. Zuvor war der Betriebsökonom und gebürtige Deutsche über elf Jahre in führenden Positionen der Lekkerland-Gruppe tätig.

"Ideale Lösung"

"Mit Andreas Jiménez haben wir einen ausgewiesenen Kenner von Fairtrade und eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden - eine ideale Lösung", freut sich Hans-Peter Fricker, Präsident der Max Havelaar-Stiftung. "Als Experte der Lebensmittelindustrie und des Detailhandels wird Andreas Jiménez den erfolgreichen ...

