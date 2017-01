An der Wall Street dürften die Kurse am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Wichtige Konjunkturdaten, die den Markt bewegen könnten, sind nicht angekündigt, und die Bilanzsaison hat noch nicht richtig begonnen. Den nächsten entscheidenden Impuls dürfte nach Meinung von Händlern erst eine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch liefern. Es ist die erste seit seiner Wahl im November.

Unter den Einzelwerten könnten Valeant mit dem Verkauf der Sparte Dendreon an die chinesische Sanpower für 829 Millionen Dollar im Blick stehen. Überdies übernimmt die französische L'Oreal drei Hautpflegemarken von Valeant und zahlt dafür 1,3 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 06:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.