NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,90 auf 4,00 Euro angehoben. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Telefonica Deutschland erscheine indes mangels eines eigenen Festnetzes mit Blick auf das Mobilfunkgeschäft verwundbar. Zudem habe sich die Aktie zuletzt überdurchschnittlich entwickelt./gl/fbr

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0118 2017-01-10/13:27