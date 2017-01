Opel hat im vergangenen Jahr in Europa so viele Autos verkauft wie seit 2011 nicht mehr. Mit 1,16 Millionen Stück waren es gut vier Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem ein Modell war stark nachgefragt.

Der Autobauer Opel hat im vergangenen Jahr in Europa so viele Fahrzeuge verkauft wie seit 2011 nicht mehr. Etwa 1,16 Millionen Stück setzten die Rüsselsheimer gemeinsam mit ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall ab, wie Opel am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...